"Viru Keemia Grupp" может получить поддержку в размере около пяти миллионов евро от фонда справедливого перехода на строительство завода по переработке пластиковых отходов, но предприятие еще не определилось, стоит ли приступать к строительству.
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Поначалу потерпевший неудачу "VKG" получит вдвое меньшую поддержку на строительство нового завода
Почти год назад ТОО "VKG Plastic", новое дочернее предприятие "Viru Keemia Grupp", подало заявку на получение поддержки в размере почти 10 миллионов евро от фонда справедливого перехода для строительства завода по переработке пластиковых отходов в Кохтла-Ярве.