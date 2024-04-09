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Поначалу потерпевший неудачу "VKG" получит вдвое меньшую поддержку на строительство нового завода

Эрик Гамзеев
, журналист
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Будущий завод по переработке пластиковых отходов планируется построить в промпарке на окраине Кохтла-Ярве или по соседству с ним.
Будущий завод по переработке пластиковых отходов планируется построить в промпарке на окраине Кохтла-Ярве или по соседству с ним. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Viru Keemia Grupp" может получить поддержку в размере около пяти миллионов евро от фонда справедливого перехода на строительство завода по переработке пластиковых отходов, но предприятие еще не определилось, стоит ли приступать к строительству.

Почти год назад ТОО "VKG Plastic", новое дочернее предприятие "Viru Keemia Grupp", подало заявку на получение поддержки в размере почти 10 миллионов евро от фонда справедливого перехода для строительства завода по переработке пластиковых отходов в Кохтла-Ярве.

Поддержка возможна только для подготовки отходов

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