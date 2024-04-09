Поначалу потерпевший неудачу "VKG" получит вдвое меньшую поддержку на строительство нового завода

Будущий завод по переработке пластиковых отходов планируется построить в промпарке на окраине Кохтла-Ярве или по соседству с ним.

"Viru Keemia Grupp" может получить поддержку в размере около пяти миллионов евро от фонда справедливого перехода на строительство завода по переработке пластиковых отходов, но предприятие еще не определилось, стоит ли приступать к строительству.