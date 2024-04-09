Сгоревший в Сомпа дом снова загорелся

Сгоревший дом в Сомпа. Фото: Спасательный департамент

В ходе дополнительной проверки источники возгорания были обнаружены в груде обрушившегося потолка на 1 этаже, а на 2 этаже в коридоре загорелись конструкции стен и перекрытий, а также другой мусор.

Спасатели еще два раза выезжали на проверку дома.

В 19.08 пришлось тушить пожар в обвалившейся части подвесного потолка. Это был скрытый очаг между конструкциями этажа, который со временем стал сильнее дымить.

Вечером 7 апреля в центр тревоги позвонили и сообщили о горящем открытым пламенем заброшенным двухэтажным доме по улице Канарбику в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. К моменту прибытия спасателей здание было охвачено огнем, пожар угрожал также расположенному рядом квартирному дому. Из оказавшегося под угрозой дома эвакуировали трех человек и приступили к охлаждению квартирного дома. После окончания работ по тушению людям разрешили вернуться в дом.

Из-за угрозы обрушения горящее здание тушили только снаружи. Пожар был ликвидирован к трем часам ночи. Огонь уничтожил крышу и перекрытия здания.