Нехватка опорных специалистов в школах и детских садах Нарвы вскоре усугубится еще больше

По данным образовательного кластера Ида-Вирумаа, в прошлом году в школах и детских садах уезда не хватало более сотни опорных специалистов. В этом году нехватка специальных педагогов, логопедов, психологов и социальных педагогов станет еще острее, поскольку в связи с переходом на эстоноязычное обучение многие из них будут вынуждены оставить работу, сообщает ERR .

По информации Нарвской мэрии, в этом году из школ и детских садов города уйдут 30 опорных специалистов, не соответствующих квалификационным требованиям. Вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева считает требование эстонского языка для логопедов детского сада слишком строгим: "С одной стороны, требуют уровень С1, но с другой стороны, их рабочий язык – русский. Проблема в том, что у нас сейчас не так много педагогов, но их не хватает по всей Эстонии. Так где нам их взять?"