Не представленная в Рийгикогу партия Koos, зарегистрированная в мае прошлого года, подумывает об участии в выборах в Европейский парламент. В ее список могут войти от одного до трех кандидатов. В правлении надеются, что одним из них станет обвиняемый в антигосударственной деятельности Айво Петерсон, который по-прежнему находится под стражей.
Обвиняемого в госизмене Айво Петерсона могут зарегистрировать для участия в выборах в Европарламент
Об этом во вторник в разговоре с корреспондентом Rus.ERR рассказала член правления партии Юлия Смоли.
"Мы решили, что выдвинем от одного до трех кандидатов. Претенденты на попадание в список свое желание озвучили. Но окончательное решение пока не принято. Правление намерено сделать это в ближайшее время - думаю, что не позднее, чем до конца этой недели", - сказала Смоли.
По ее словам, одним из кандитатов может стать Айво Петерсон.
"Мы направили в избирательную комиссию запрос о том, может ли Айво Петерсон быть кандидатом. И нам ответили, что он может баллотироваться. Поэтому не исключено, что он войдет в список. Этого хочет и партия, и народ", - добавила Юлия Смоли.
По ее словам, серьезной проблемой для молодой партии является залоговая сумма, которую необходимо вносить за кандидатов в депутаты.
"В этом году она составляет 4100 евро. Для нас это много. Поэтому нет речи о том, чтобы выдвигать много кандидатов. Желающим баллотироваться придется самим отыскать эти деньги. У партии сейчас этих средств нет", - сказала Юлия Смоли.
Амбициозной целью для Koos является получение одного мандата.
"Мы верим, что все шансы есть", - подчеркнула Смоли.