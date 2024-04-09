Обвиняемого в госизмене Айво Петерсона могут зарегистрировать для участия в выборах в Европарламент

Об этом во вторник в разговоре с корреспондентом Rus.ERR рассказала член правления партии Юлия Смоли.

"Мы решили, что выдвинем от одного до трех кандидатов. Претенденты на попадание в список свое желание озвучили. Но окончательное решение пока не принято. Правление намерено сделать это в ближайшее время - думаю, что не позднее, чем до конца этой недели", - сказала Смоли.

По ее словам, одним из кандитатов может стать Айво Петерсон.

"Мы направили в избирательную комиссию запрос о том, может ли Айво Петерсон быть кандидатом. И нам ответили, что он может баллотироваться. Поэтому не исключено, что он войдет в список. Этого хочет и партия, и народ", - добавила Юлия Смоли.

По ее словам, серьезной проблемой для молодой партии является залоговая сумма, которую необходимо вносить за кандидатов в депутаты.

"В этом году она составляет 4100 евро. Для нас это много. Поэтому нет речи о том, чтобы выдвигать много кандидатов. Желающим баллотироваться придется самим отыскать эти деньги. У партии сейчас этих средств нет", - сказала Юлия Смоли.

Амбициозной целью для Koos является получение одного мандата.

"Мы верим, что все шансы есть", - подчеркнула Смоли.