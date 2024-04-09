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Почтовая фирма спасла деньги пожилого мужчины, попавшего в лапы мошенников

Эрик Калда
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Почтовый автомат Omniva.
Почтовый автомат Omniva. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Почтовая компания спасла деньги пожилого мужчины, который через почтомат отправил мошенникам 10 тысяч евро.

8 апреля в полицию поступило заявление от 83-летнего мужчины, с которым связались якобы представитель телефонной компании, сотрудник Центрального банка Эстонии и представитель полиции, которые сообщили мужчине, что произошла попытка украсть его деньги и что это необходимо проверить.

Для этого ему предложили снять наличные и переслать их через почтомат Omniva. Мужчина положил в автомат 10 000 евро.

Сотрудники Omniva не допустили отправки посылки мошенникам, а деньги мужчина получил в отделении полиции Нарвы.

Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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