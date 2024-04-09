Почтовая фирма спасла деньги пожилого мужчины, попавшего в лапы мошенников

8 апреля в полицию поступило заявление от 83-летнего мужчины, с которым связались якобы представитель телефонной компании, сотрудник Центрального банка Эстонии и представитель полиции, которые сообщили мужчине, что произошла попытка украсть его деньги и что это необходимо проверить.