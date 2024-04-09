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Основная часть русскоязычных в Эстонии называют себя эстонскими русскими

Северное побережье
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Документы Эстонии.
Документы Эстонии. Фото: Илья Смирнов

По данным опроса социологической службы Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Государственной канцелярии, 57% жителей Эстонии неэстонской национальности идентифицируют себя как эстонские русские, русскоязычные эстонцы или как эстонцы и русские одновременно.

Исключительно русскими себя идентифицируют лишь 22% жителей Эстонии других национальностей, пишет rus.err.

17% идентифицируют себя как представителя другой национальности, а 4% - как эстонцы.

С учетом всех респондентов опроса, 62% жителей Эстонии идентифицируют себя как эстонцы.

24% считают себя эстонскими русскими, русскоязычными эстонцами или эстонцами и русскими одновременно.

8% идентифицируют себя только как русские, а 7% - как представители другой национальности.

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