Лояльность русскоговорящих жителей к Эстонскому государству не зависит от гражданства, таковы результаты последнего мониторинга интеграции.
Лауристин: лояльность русскоговорящих к Эстонии не зависит от гражданства
По словам ответственного редактора опроса Марью Лауристин, доля сторонников российского режима среди русскоязычных граждан Эстонии и граждан России примерно одинаковая, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Мы спрашиваем о доверии к российским каналам, об отношении к помощи Украине. Выходит, что примерно треть явно держится пророссийской позиции, как среди граждан Эстонии – неэстонцев, так и среди граждан России. Те люди, те политические силы и группы, которые настаивают на том, чтобы решить эту проблему, посмотрев на паспорт, исходят по данным нашего исследования из неправдоподобных представлений", – сказал Лауристин.