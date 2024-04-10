Число обращений в службу помощи детям Департамента социального страхования ежегодно растет

«Всеэстонский телефон помощи детям 116 111 заработал 1 января 2009 года. Он стал помощником как для самих детей, так и для взрослых, которые замечают нуждающегося в помощи ребенка, - говорит генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу. – У всех нас есть обязанность сообщать о попавшем в беду ребенке. Ни один ребенок не должен подвергаться унижению, халатному обращению, насилию и злоупотреблениям».

Запуск работы службы помощи детям стал возможным благодаря общим усилиям стран-членов Европейского Союза. В 2006 году было принято решение зарезервировать телефонные номера, начинающиеся с комбинации 116 для услуг социального характера. И номер 116 111 стал все-европейским номером службы помощи детям.

Сегодня в службе помощи детям работает восемь консультантов, один из которых владеет сурдоязыком, а также четверо э-консультантов со специализацией в терапии, которые предлагают поддержку, когда случай требует более детального вмешательства.

Необходимость этой услуги, степень доверия к ней и принятие обществом подтверждает то, что со службой помощи детям Департамента социального страхования связывается все больше людей. Если в 2009 году обращений в службу было почти пять тысяч, то 15 лет спустя цифра выросла более чем втрое. Из года в год увеличивалось число обращений, связанных с попавшими в беду и нуждающимися в помощи детьми. Дети хорошо осведомлены о службе помощи, поскольку 18,5% обращений поступает именно от них.