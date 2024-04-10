Сегодня, утром 10 апреля, из горящей квартиры в Нарве вынесли тело пожилого мужчины.
В Нарве пожилой мужчина погиб при пожаре в квартире
10 апреля в 9.05 житель многоквартирного дома на Таллиннском шоссе в городе Нарва сообщил о запахе гари.
Спасатели, прибывшие в 9.09, заметили черный дым, идущий из вентиляции дома, а также задымленную лестничную клетку.
В 9.21 из задымленной квартиры вынесли мертвого мужчину. Пожар в квартире был потушен в 9.32.
По словам главного инспектора Идаского спасательного центра, который руководил спасательной операцией, пожар начался из-за устаревшей электросети квартиры. В квартире не было датчика дыма. Всего в Эстонии в результате пожаров в этом году погибло 24 человека, из них 6 в Ида-Вирумаа.