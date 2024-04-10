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В Нарве пожилой мужчина погиб при пожаре в квартире

Эрик Калда
Обновлено 10 апреля 2024, 12:28
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Спасательная машина нарвской команды. Фотография иллюстративная.
Спасательная машина нарвской команды. Фотография иллюстративная. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Сегодня, утром 10 апреля, из горящей квартиры в Нарве вынесли тело пожилого мужчины.

10 апреля в 9.05 житель многоквартирного дома на Таллиннском шоссе в городе Нарва сообщил о запахе гари.

Спасатели, прибывшие в 9.09, заметили черный дым, идущий из вентиляции дома, а также задымленную лестничную клетку.

В 9.21 из задымленной квартиры вынесли мертвого мужчину. Пожар в квартире был потушен в 9.32.

По словам главного инспектора Идаского спасательного центра, который руководил спасательной операцией, пожар начался из-за устаревшей электросети квартиры. В квартире не было датчика дыма.   Всего в Эстонии в результате пожаров в этом году погибло 24 человека, из них 6 в Ида-Вирумаа.

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