Стартовал конкурс на звание "Школа года"

По словам Мерили Кярнер, руководителя проекта "Школа года" Департамента по делам образования и молодежи, в этом году конкурс будет посвящен внедрению интересных форм сотрудничества и интеграции формального и неформального обучения.

- В этом году мы отмечаем школы, которые ценят совместную работу и находят способы связать обучение с волонтерской деятельностью в различных средах за пределами школы. Конкурс, который проводится уже седьмой год, предлагает школьным коллективам возможность в творческой и увлекательной форме поразмышлять о своей школьной среде и организации обучения, - добавила Кярнер.

Член жюри Ленна Куурмаа, музыкант и популяризатор образования в Сетумаа, сказала, что тема конкурса этого года особенно привлекает ее, поскольку обучение происходит не только в школе, но и вокруг нас. "Меня очень вдохновляют целеустремленные и энергичные люди, которые, особенно в небольших местечках, являются ключевой движущей силой для общины и школ".

По словам Пилле Кайзель, директора начальной школы Метскюла, удостоенной титула "Школа года - 2023", участие в конкурсе дает прекрасную возможность познакомить более широкую аудиторию с интересной деятельностью своей школы.

- Такую возможность нельзя упускать! Благодаря конкурсу "Школа года" школы и образовательная жизнь Эстонии каждый год в мае-июне получают исключительно позитивное освещение в СМИ. Очень важно, чтобы внимание общественности привлекали не только проблемы и узкие места, но и радости и истории успеха, - сказала Кайзель.

В конкурсе "Школа года" могут принять участие все общеобразовательные и профессиональные школы, которые не завоевывали это звание в предыдущие два года. Чтобы принять участие в конкурсе, школы должны прислать в Департамент по делам образования и молодежи видеоролик, представляющий школу, фотогалерею и краткое описание. Видеоролики можно загрузить до 21 апреля ЗДЕСЬ. С подробными условиями участия можно ознакомиться на сайте Департамента по делам образования и молодежи.

"Школа года - 2024" будет определена по результатам оценок жюри и народного голосования. Обладатель титула "Школа года" будет объявлен 3 июня в прямом эфире программы ETV "Terevisioon". Выбор школы года поддерживается Европейским социальным фондом.