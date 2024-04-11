День еврейской культуры приведет в Кохтла-Ярве прославленных артистов

Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры небольшое - около 50 человек, но с самого начала и по сей день остается одним из самых активных в Ида-Вирумаа. Именно евреи открыли первую воскресную школу в регионе, были среди инициаторов создания объединения национальных культур "Круглый стол", у истоков популярного фестиваля "Творческий котел". Устраивают яркие праздники, как правило, открытые для всех. Отмечая круглую дату, открывают двери для земляков, приглашая еще раз окунуться в еврейскую культуру, узнать что-то новое из жизни этого народа. Углубиться не только в историю, но и в современность Израиля.

- Понимаем, что середина рабочего дня - удобное время далеко не всем, но так сложилось, - объясняет лидер юбиляров Александр Дусман, возглавляющий Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры три десятилетия. - Надеюсь, люди придут - в городе немало пенсионеров, у кого-то может быть выходной. Ждем также много гостей из столицы и других городов региона.

Праздник начнется с открытия выставок на втором этаже. Посольство Израиля привезет фотоэкспозицию, отражающую события в стране после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября прошлого года. По словам очевидцев, она не для слабонервных, но заставляет крепко задуматься.

Там же развернется мобильная фотовыставка Евгения Капова "35 фото за 35 лет". Автора называют летописцем общества - он собрал коллекцию, не только отражающую события, но прежде всего рассказывающую о людях.