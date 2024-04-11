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День еврейской культуры приведет в Кохтла-Ярве прославленных артистов

Ирина Кивисельг
, журналист
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Тимур Фишель два года назад очаровал своим вокалом участников фестиваля "Фрагменты народной культуры", посвященного евреям.
Тимур Фишель два года назад очаровал своим вокалом участников фестиваля "Фрагменты народной культуры", посвященного евреям. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В среду, 17 апреля в 13.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры начнется праздник, посвященный 35-летию Кохтла-Ярвеского общества еврейской культуры. Откроется четыре выставки, рассказывающие о жизни евреев, вниманию гостей предложат также большой концерт. Вход - свободный.

Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры небольшое - около 50 человек, но с самого начала и по сей день остается одним из самых активных в Ида-Вирумаа. Именно евреи открыли первую воскресную школу в регионе, были среди инициаторов создания объединения национальных культур "Круглый стол", у истоков популярного фестиваля "Творческий котел". Устраивают яркие праздники, как правило, открытые для всех. Отмечая круглую дату, открывают двери для земляков, приглашая еще раз окунуться в еврейскую культуру, узнать что-то новое из жизни этого народа. Углубиться не только в историю, но и в современность Израиля.

- Понимаем, что середина рабочего дня - удобное время далеко не всем, но так сложилось, - объясняет лидер юбиляров Александр Дусман, возглавляющий Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры три десятилетия. - Надеюсь, люди придут - в городе немало пенсионеров, у кого-то может быть выходной. Ждем также много гостей из столицы и других городов региона.

Праздник начнется с открытия выставок на втором этаже. Посольство Израиля привезет фотоэкспозицию, отражающую события в стране после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября прошлого года. По словам очевидцев, она не для слабонервных, но заставляет крепко задуматься.

Там же развернется мобильная фотовыставка Евгения Капова "35 фото за 35 лет". Автора называют летописцем общества - он собрал коллекцию, не только отражающую события, но прежде всего рассказывающую о людях.

В стеклянных витринах разместятся различные аксессуары, рассказывающие о символике и еврейских традициях, коллекция керамических тарелок с библейскими сюжетами из Торы, которые написала член общества Светлана Гапон. Не останется в стороне самый известный коллекционер марок Самуил Голомб, приготовивший выставку конвертов первого дня.

Хедлайнером праздничного концерта будет скрипач Марк Ковнацкий. Он родился в Молдове, закончил Московскую консерваторию, последние 15 лет живет в Германии. Исполнитель, композитор, учитель еврейских танцев, востребованный музыкант, которого часто приглашают в разные страны. Он выступит с сольной программой, а также в дуэте с автором-исполнителем из Эстонии Тимуром Фишелем. С авторскими песнями выступит Шломо Воскобойник, преподаватель, приехавший в Эстонию по направлению Министерства образования Израиля, он прекрасно поет на иврите, украинском и русском языках. Никого не оставит равнодушным задорный ансамбль женщин из еврейской общины Таллинна. Ждут и танцоров - ансамбль из Литвы.

- Очень рад, что удалось пригласить прославленных исполнителей и наши люди тоже смогут их услышать и увидеть, - доволен Александр Дусман.

Какой же юбилей без торта? Их будет даже два, и хозяева праздника постараются, чтобы всем гостям, кто придет в центр культуры, досталось по кусочку.

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