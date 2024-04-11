В среду, 17 апреля в 13.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры начнется праздник, посвященный 35-летию Кохтла-Ярвеского общества еврейской культуры. Откроется четыре выставки, рассказывающие о жизни евреев, вниманию гостей предложат также большой концерт. Вход - свободный.
День еврейской культуры приведет в Кохтла-Ярве прославленных артистов
Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры небольшое - около 50 человек, но с самого начала и по сей день остается одним из самых активных в Ида-Вирумаа. Именно евреи открыли первую воскресную школу в регионе, были среди инициаторов создания объединения национальных культур "Круглый стол", у истоков популярного фестиваля "Творческий котел". Устраивают яркие праздники, как правило, открытые для всех. Отмечая круглую дату, открывают двери для земляков, приглашая еще раз окунуться в еврейскую культуру, узнать что-то новое из жизни этого народа. Углубиться не только в историю, но и в современность Израиля.
- Понимаем, что середина рабочего дня - удобное время далеко не всем, но так сложилось, - объясняет лидер юбиляров Александр Дусман, возглавляющий Кохтла-Ярвеское общество еврейской культуры три десятилетия. - Надеюсь, люди придут - в городе немало пенсионеров, у кого-то может быть выходной. Ждем также много гостей из столицы и других городов региона.
Праздник начнется с открытия выставок на втором этаже. Посольство Израиля привезет фотоэкспозицию, отражающую события в стране после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября прошлого года. По словам очевидцев, она не для слабонервных, но заставляет крепко задуматься.
Там же развернется мобильная фотовыставка Евгения Капова "35 фото за 35 лет". Автора называют летописцем общества - он собрал коллекцию, не только отражающую события, но прежде всего рассказывающую о людях.
В стеклянных витринах разместятся различные аксессуары, рассказывающие о символике и еврейских традициях, коллекция керамических тарелок с библейскими сюжетами из Торы, которые написала член общества Светлана Гапон. Не останется в стороне самый известный коллекционер марок Самуил Голомб, приготовивший выставку конвертов первого дня.
Хедлайнером праздничного концерта будет скрипач Марк Ковнацкий. Он родился в Молдове, закончил Московскую консерваторию, последние 15 лет живет в Германии. Исполнитель, композитор, учитель еврейских танцев, востребованный музыкант, которого часто приглашают в разные страны. Он выступит с сольной программой, а также в дуэте с автором-исполнителем из Эстонии Тимуром Фишелем. С авторскими песнями выступит Шломо Воскобойник, преподаватель, приехавший в Эстонию по направлению Министерства образования Израиля, он прекрасно поет на иврите, украинском и русском языках. Никого не оставит равнодушным задорный ансамбль женщин из еврейской общины Таллинна. Ждут и танцоров - ансамбль из Литвы.
- Очень рад, что удалось пригласить прославленных исполнителей и наши люди тоже смогут их услышать и увидеть, - доволен Александр Дусман.
Какой же юбилей без торта? Их будет даже два, и хозяева праздника постараются, чтобы всем гостям, кто придет в центр культуры, досталось по кусочку.