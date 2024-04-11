Рауно Паррас: Нам в Эстонии нужно больше ледовых холлов

Мы сейчас космически далеки также от Финляндии, многократного чемпиона мира и олимпийского чемпиона 2022 года, поскольку там один ледовый холл приходится на 15000 жителей. Но если бы Эстония, занимающая в мировом рейтинге 28-е место, поставила перед собой задачу достичь той же планки, что Латвия и Норвегия, как по количеству ледовых холлов, так и по результатам, то нам потребовалось бы здесь в общем 11 ледовых холлов, предоставляющих возможность круглогодичных тренировок.

Уверен, что все мы хотим водить своих детей на тренировки вблизи дома и в дальнейшем болеть за звезд спорта из Нарвы, Кохтла-Ярве, Раквере, Валга или Пярну.

И наш, и зарубежный опыт показывает, что создание ледового холла - проект окупаемый. Но только в отдаленной перспективе и при толковом планировании. Это верно, что в качестве разовой инвестиции ледовый холл является объектом, который наряду со строительными расходами обусловит постоянное высокое энергопотребление.