Несмотря на экономически сложные времена, люди спорта действуют и смотрят в будущее. Я имею в виду создание нового таллиннского спортивного центра и первого в Эстонии бассейна олимпийских размеров.
Рауно Паррас: Нам в Эстонии нужно больше ледовых холлов
Мы получили недавно немало позитивных эмоций во время титульных соревнований по фигурному катанию и конькобежному спорту; упорно боролся с сильными латвийскими клубами выступавший в Балтийской лиге и сформированный в основном из своих же эстонских хоккеистов "HC Pantеr"; кохтла-ярвеский "Viru Sputnik" завоевал бронзу на чемпионате Эстонии, а нарвитяне как раз на этой неделе поборются за золото чемпионата Эстонии. Поэтому актуальной является также необходимость круглогодично действующих ледовых холлов.
Сегодня в Эстонии для занятий хоккеем, фигурным катанием, керлингом, а также конькобежным спортом можно использовать круглый год ледовые площадки только в Таллинне (пять площадок) и в Тарту (две площадки). Есть ледовые холлы, конечно, и в Ида-Вирумаа - в Нарве и Кохтла-Ярве, однако там площадки растапливают на летние месяцы. Кроме того, в Вильянди имеется неутепленный ледовый холл, позволяющий заниматься ледовыми видами спорта шесть месяцев в году.
В последние годы популярность ледовых видов спорта сильно выросла, за шесть лет число занимающихся коньками и хоккеем увеличилось более чем на 30 процентов. По данным Эстонского спортивного регистра, в 2023 году в Эстонии коньками и хоккеем занимались в общем 3733 человека.
При этом молодая смена активно подрастала как в фигурном катании, так и в хоккее. Для сравнения: в футболе и баскетболе прирост молодой смены оставался на уровне 10-15 процентов. Правда, общее число увлекающихся играми с мячом благодаря имеющимся в любой школе и населенном пункте тренировочным условиям превышает число занимающихся ледовыми видами спорта.
Итак, как дети, так и родители восхищаются фигурным катанием, однако возможностей заниматься им, к сожалению, недостаточно.
В серебряную эстонскую женскую сборную, участвовавшую в закончившемся недавно в Кохтла-Ярве турнире группы "B" третьего дивизиона женского чемпионата мира по хоккею, входили, например, две девушки из Вастселийна и одна начинавшая играть в Йыгева, а также четыре члена женской кохтла-ярвеской команды "HC Everest". То есть желание заниматься ледовым спортом есть повсюду в Эстонии. Были бы возможности.
"Построим в различных уголках Эстонии спортивные комплексы, которые дадут нам следующих Рооба, Селевко, Лийвов, а также Кантеров, Балта и Ноолов!"Рауно Паррас, президент Эстонского хоккейного союза
Благодаря подрастающей молодой смене нехватка ледового времени становится все более острой проблемой и в тех городах, где, казалось бы, имеются крытые холлы и тренировочные возможности. Например, тренировки некоторых домашних клубов хоккеисток и сборной команды проходили из-за нехватки ледового времени, по сути, по ночам - по пятницам в 22.00 и по воскресеньям в 20.30.
С этим же сталкиваются дети и молодежь. Так, на одном льду на небольших площадках вместе тренируются несколько возрастных классов. Однако в определенных возрастных классах это становится уже препятствием и заставляет часть детей/родителей отказываться от тренировок.
Сейчас в Эстонии один ледовый холл приходится на 200000 жителей. В Латвии, занимающей в мировом хоккейном рейтинге 10-е место и завоевавшей на прошлогоднем чемпионате мира бронзу, этот же показатель равен одному холлу на 84000 человек. В Норвегии - в 12-м государстве мирового хоккейного рейтинга - один ледовый холл приходится на 100000 человек.
Мы сейчас космически далеки также от Финляндии, многократного чемпиона мира и олимпийского чемпиона 2022 года, поскольку там один ледовый холл приходится на 15000 жителей. Но если бы Эстония, занимающая в мировом рейтинге 28-е место, поставила перед собой задачу достичь той же планки, что Латвия и Норвегия, как по количеству ледовых холлов, так и по результатам, то нам потребовалось бы здесь в общем 11 ледовых холлов, предоставляющих возможность круглогодичных тренировок.
Уверен, что все мы хотим водить своих детей на тренировки вблизи дома и в дальнейшем болеть за звезд спорта из Нарвы, Кохтла-Ярве, Раквере, Валга или Пярну.
И наш, и зарубежный опыт показывает, что создание ледового холла - проект окупаемый. Но только в отдаленной перспективе и при толковом планировании. Это верно, что в качестве разовой инвестиции ледовый холл является объектом, который наряду со строительными расходами обусловит постоянное высокое энергопотребление.
Спартанский, но в то же время обеспечивающий условия, необходимые для занятий ледовыми видами спорта, легкий пневматический ледовый холл с одной площадкой можно построить примерно за 1-1,5 миллиона евро. Цена приличного ледового холла с одной площадкой и маленькой трибуной составляет ориентировочно 4 миллиона евро. Ледовый холл с двумя площадками, у одной из которых имеются также трибуны, обойдется примерно в 6 миллионов евро. С учетом первоначального финансового вложения и постоянного высокого энергопотребления этот проект может показаться трудноосуществимым. Однако благодаря тщательному планированию возможно оптимизировать как строительные затраты, так и административные расходы и затраты на деятельность ледового холла.
При умном планировании он обеспечил бы также возможность развития сопутствующего предпринимательства и, следовательно, создания местных рабочих мест. Почему бы не поддержать, например, летом деятельность местной ледовой площадки за счет электроэнергии, производимой на месте солнечными панелями, а также аккумулированной в необходимой мере электроэнергии солнца и ветра?
В ближайших странах действует правило, что примерно 50% ледовых холлов построены при сотрудничестве государства и местного самоуправления. Другие 50% построены в результате сотрудничества государства, самоуправления и частных инвесторов.
Важно, что ледовые холлы, а также другие спортивные сооружения нельзя планировать как самостоятельные, а только вместе с другими спортивными объектами - например, с бассейном и залом для игр с мячом. И заинтересованными в них должны быть не только самоуправления, но и государство.
Построим в различных уголках Эстонии спортивные комплексы, которые дадут нам следующих Рооба, Селевко и Лийвов, а также Кантеров, Балта и Ноолов! Это нужно как в интересах здоровья наших детей, так и для того, чтобы обеспечить эстонскому народу позитивные впечатления.