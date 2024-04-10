В результате несчастных случаев на рабочем месте чаще всего гибнут молодые отцы семейства

«Количество несчастных случаев на рабочем месте в строительстве снижается уже пятый год, но статистика по-прежнему печальная, потому что большинство этих несчастных случаев можно было бы предотвратить», – прокомментировала старший инспектор труда-юрист Инспекции труда Инга Койт. «В половине случаев работодатель недостаточно проверяет рабочее место или соответствие оборудования требованиям безопасности, но, с другой стороны, и сами сотрудники не соблюдают требования безопасности. Например, в сфере строительства часто возникают проблемы с использованием средств индивидуальной защиты, хотя зачастую работодатель предоставляет их работнику». Статистика 2023 года показала, что в 125 случаях у работника не было необходимых средств индивидуальной защиты. «В прошлом году произошел несчастный случай, когда двое мужчин работали на перекрытии на высоте 7 м. Один из рабочих пошел за необходимыми инструментами в машину, а вернувшись, обнаружил своего коллегу лежащим на земле. На коллеге была страховка, но она не была пристегнута должным образом. Пострадавшего доставили в больницу, а когда он пришел в себя, то ничего не помнил о падении. На этот раз упавшему повезло, но если бы страховка была пристегнута должным образом, то несчастного случая не произошло бы», – заявила Койт.