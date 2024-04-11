ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему государство не делает исключения для детей с особыми образовательными потребностями при переходе на эстоноязычное обучение?

Министр образования и науки КРИСТИНА КАЛЛАС:

- В настоящее время правительственная комиссия рассматривает эти ходатайства. Заключение экспертов "Rajaleidja" таково, что в случае с нарвскими детьми, по крайней мере на данный момент, нет диагноза или показаний, что эти дети не могут справиться с обучением на эстонском языке.

Вопрос ведь на самом деле не в том, что эти дети не справятся с обучением на эстонском языке, а в том, есть ли учителя, которые будут обучать этих детей.

Хорошо, мы дадим отсрочку на один год. Что станет лучше для этих детей в пятом классе? Что станет лучше для этих детей в шестом классе? Неужели в ближайшие шесть лет мы будем постоянно давать этим детям отсрочку на уроке математики, и они окончат девятый класс, не усвоив эстонский язык, чтобы иметь возможность продолжить обучение?