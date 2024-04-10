Выражение недоверия тойласкому волостному старейшине не прошло

По словам председателя волостного собрания Этти Кагаров, во вторник созвали внеочередное заседание, чтобы как можно быстрее восстановить трудовой мир в волостном управлении.

Оппозиция подала заявление о выражении недоверия на проходившем 27 марта заседании, на котором большинство депутатов решили, что с 1 сентября 2026 года в Тойла прекратят давать гимназическое образование и при поддержке Министерства образования и науки там же появится новая основная школа.