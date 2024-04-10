Ср, 10.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Выражение недоверия тойласкому волостному старейшине не прошло

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Copy
Представитель оппозиции волостного собрания Роланд Тарум на заседании 27 марта подал заявление о выражении недоверия волостному старейшине и членам волостного управления. По его словам, инициатива исходила от членов общины, а главная претензия касалась закрытия гимназической ступени в Тойла.
Представитель оппозиции волостного собрания Роланд Тарум на заседании 27 марта подал заявление о выражении недоверия волостному старейшине и членам волостного управления. По его словам, инициатива исходила от членов общины, а главная претензия касалась закрытия гимназической ступени в Тойла. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст, а также члены волостного управления Силья Васк, Бруно Уустал, Маарика Тарум и Роланд Пеэтс своих должностей не лишились после проведенного во вторник заседания, на котором голосовали по подданному оппозицией заявлению о выражении недоверия.

По словам председателя волостного собрания Этти Кагаров, во вторник созвали внеочередное заседание, чтобы как можно быстрее восстановить трудовой мир в волостном управлении.

Оппозиция подала заявление о выражении недоверия на проходившем 27 марта заседании, на котором большинство депутатов решили, что с 1 сентября 2026 года в Тойла прекратят давать гимназическое образование и при поддержке Министерства образования и науки там же появится новая основная школа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх