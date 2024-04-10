Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст, а также члены волостного управления Силья Васк, Бруно Уустал, Маарика Тарум и Роланд Пеэтс своих должностей не лишились после проведенного во вторник заседания, на котором голосовали по подданному оппозицией заявлению о выражении недоверия.
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Выражение недоверия тойласкому волостному старейшине не прошло
По словам председателя волостного собрания Этти Кагаров, во вторник созвали внеочередное заседание, чтобы как можно быстрее восстановить трудовой мир в волостном управлении.