Студенческие дни Ида-Вирумаа становятся традицией: с 16 по 18 апреля в Нарве и Кохтла-Ярве состоится ряд познавательно-развлекательных мероприятий, которые организуют студенты Нарвского колледжа Тартуского университета и Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета.
Студенческие дни Ида-Вирумаа будут наполнены увлекательными встречами и спортом
Вторые студенческие дни откроются во вторник, 16 апреля, в Нарвском колледже с бесплатных мастер-классов для желающих. В ремесленной мастерской предложат создать мыло ручной работы по своему выбору.
- Выбор темы неслучаен, прошлой осенью подобный мастер-класс провели для преподавателей и он оказался очень востребованным, решили повторить, - заметила одна из команды организаторов Инга Кауп. - Так как количество мест ограничено, просим предварительно зарегистрироваться.
На мастер-классе "Chat GPT" студенты школы инфотехнологий kood/Jõhvi представят широкой публике возможности искусственного интеллекта и его использование в повседневной жизни. На семинаре обсудят появление теорий заговора в социальных сетях и их более широкое влияние на общество в целом. В конце дня желающие смогут отправиться на экскурсию по Кренгольмской мануфактуре - тоже бесплатно.
Окунуться в студенческую жизнь и отдохнуть
В этом году организаторы больше внимания уделили Кохтла-Ярве, потому что в прошлом году большинство мероприятий проходило в Нарве. В Вирумааском колледже в течение двух дней можно подробнее узнать о студенческой жизни и поучаствовать в веселых спортивных соревнованиях.
Член студенческого совета Тартуского университета Инга Кауп подчеркнула, что вместе с коллегами они готовились к этим дням с начала года и главная цель стараний - показать жителям Ида-Вирумаа, что в регионе есть немало возможностей для получения высшего образования и для этого вовсе не стоит уезжать далеко от дома. Чтобы идавирусцы могли узнать что-то новое и "отдохнуть мозгами".
- Хочется превратить студенческие дни в общественное мероприятие, где студенты, старшеклассники, предприниматели и активные члены сообщества смогут общаться, устанавливать контакты и налаживать связи, - перечисляет она. - Все заинтересованные получат возможность ознакомиться с учебными зданиями, а при желании повеселиться вместе со студентами.
Инга приехала в Нарву из Таллинна, учится на втором курсе Нарвского колледжа по специальности "мультиязычность в школах".
- Это единственное место, где дают такую профессию, и я рада, что оказалась здесь - мне все нравится, учиться нетрудно и интересно, - поделилась она.
17 апреля перед гимназией Кохтла-Ярве состоится ярмарка, где можно познакомиться с программами высших учебных заведений Ида-Вирумаа и напрямую задать вопросы. После этого состоится панельная дискуссия в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета. Организаторы рассчитывают, что участников дискуссии будет много, так как организован специальный автобус, который соберет желающих из всех ида-вируских городов, но желающим необходимо заранее зарегистрироваться.
В четверг, 18 апреля, пройдет спортивный день, когда студенты и сотрудники всех ида-вируских высших учебных заведений, а также старшеклассники смогут принять участие в спартакиаде "ленивых студентов" в спортивном центре Кохтла-Ярве "Wiru".
- Это не обычный спортивный день, - объясняет собеседница. - Никто не вспотеет, просто весело проведем время в играх и развлечениях, посильных всем участникам, независимо от их спортивного образования и способностей.