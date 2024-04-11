Студенческие дни Ида-Вирумаа будут наполнены увлекательными встречами и спортом

Вторые студенческие дни откроются во вторник, 16 апреля, в Нарвском колледже с бесплатных мастер-классов для желающих. В ремесленной мастерской предложат создать мыло ручной работы по своему выбору.

- Выбор темы неслучаен, прошлой осенью подобный мастер-класс провели для преподавателей и он оказался очень востребованным, решили повторить, - заметила одна из команды организаторов Инга Кауп. - Так как количество мест ограничено, просим предварительно зарегистрироваться.

На мастер-классе "Chat GPT" студенты школы инфотехнологий kood/Jõhvi представят широкой публике возможности искусственного интеллекта и его использование в повседневной жизни. На семинаре обсудят появление теорий заговора в социальных сетях и их более широкое влияние на общество в целом. В конце дня желающие смогут отправиться на экскурсию по Кренгольмской мануфактуре - тоже бесплатно.

Окунуться в студенческую жизнь и отдохнуть

В этом году организаторы больше внимания уделили Кохтла-Ярве, потому что в прошлом году большинство мероприятий проходило в Нарве. В Вирумааском колледже в течение двух дней можно подробнее узнать о студенческой жизни и поучаствовать в веселых спортивных соревнованиях.