"Rõõmukool" планирует построить в Йыхви новый образовательный центр

Детсадовские группы Монтессори уже действуют в Таллинне, Хаапсалу, Пярну и Тарту. Открыты и первые школьные классы, например, в частной школе Рокка-аль-Маре. Только что стало известно, что осенью в одной из местных школ появится первый в Эстонии школьный класс Монтессори, который будет работать как подразделение Тартуской школы Форселиуса.

В Ида-Вирумаа "Rõõmukool" - единственное сертифицированное учреждение Монтессори, школа работает уже восемь лет - группы детей разного возраста собираются раз в неделю. Школа родилась, когда у Хялис Вяримяэ, учителя по образованию, возникло желание сделать обучение не только ориентированным на результат, но и путешествием, приносящим радость ребенку. Каждый год в "Rõõmukool" участвуют 60-70 семей.