Основательница школы "Rõõmukool" Хялис Вяримяэ надеется создать в Йыхви новый образовательный центр, в котором разместятся первые в Ида-Вирумаа детсадовские группы Монтессори, а также специалисты по поддержке, центр психического здоровья и учебный центр.
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"Rõõmukool" планирует построить в Йыхви новый образовательный центр
Детсадовские группы Монтессори уже действуют в Таллинне, Хаапсалу, Пярну и Тарту. Открыты и первые школьные классы, например, в частной школе Рокка-аль-Маре. Только что стало известно, что осенью в одной из местных школ появится первый в Эстонии школьный класс Монтессори, который будет работать как подразделение Тартуской школы Форселиуса.