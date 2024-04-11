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"Rõõmukool" планирует построить в Йыхви новый образовательный центр

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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"Rõõmukool" существует уже восемь лет, и основательница школы Хялис Вяримяэ хочет распространить образование Монтессори в Ида-Вирумаа.
"Rõõmukool" существует уже восемь лет, и основательница школы Хялис Вяримяэ хочет распространить образование Монтессори в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Основательница школы "Rõõmukool" Хялис Вяримяэ надеется создать в Йыхви новый образовательный центр, в котором разместятся первые в Ида-Вирумаа детсадовские группы Монтессори, а также специалисты по поддержке, центр психического здоровья и учебный центр.

Детсадовские группы Монтессори уже действуют в Таллинне, Хаапсалу, Пярну и Тарту. Открыты и первые школьные классы, например, в частной школе Рокка-аль-Маре. Только что стало известно, что осенью в одной из местных школ появится первый в Эстонии школьный класс Монтессори, который будет работать как подразделение Тартуской школы Форселиуса.

В Ида-Вирумаа "Rõõmukool" - единственное сертифицированное учреждение Монтессори, школа работает уже восемь лет - группы детей разного возраста собираются раз в неделю. Школа родилась, когда у Хялис Вяримяэ, учителя по образованию, возникло желание сделать обучение не только ориентированным на результат, но и путешествием, приносящим радость ребенку. Каждый год в "Rõõmukool" участвуют 60-70 семей.

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