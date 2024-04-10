Металлургическое предприятие "Birger", действующее неподалеку от Авинурме, который ранее относился к Ида-Вирумаа, создаст в Кохтла-Ярвеском промышленном парке производство, на котором работу получат 15 человек.
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В Кохтла-Ярвеском промпарке будет создано металлургическое предприятие на 15 рабочих мест
Сейчас "Birger" действует в деревне Маэтсма в Йыгевамаа, где обеспечивает работой более 200 окрестных жителей. В портфель продукции предприятия входят различные изделия - от мусорных контейнеров до прессов и контейнеров для асфальта; более 90% продукции предприятия идет на экспорт. "Birger" является одним из крупнейших предприятий в нынешней волости Муствеэ, основным владельцем которого в настоящее время является финская компания "Fincumet Group".