В Кохтла-Ярвеском промпарке будет создано металлургическое предприятие на 15 рабочих мест

Сейчас "Birger" действует в деревне Маэтсма в Йыгевамаа, где обеспечивает работой более 200 окрестных жителей. В портфель продукции предприятия входят различные изделия - от мусорных контейнеров до прессов и контейнеров для асфальта; более 90% продукции предприятия идет на экспорт. "Birger" является одним из крупнейших предприятий в нынешней волости Муствеэ, основным владельцем которого в настоящее время является финская компания "Fincumet Group".