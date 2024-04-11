Новый руководитель Идаского спасательного центра прибудет из Таллинна

По словам гендиректора Спасательного департамента Марго Клаоса, в пользу Янара Кярнера говорит его целеустремленность. "За последние несколько лет, будучи главой административного отдела, он внес значительный вклад в обеспечение способности Спасательного департамента справляться с кризисами, а также в создание запасов и развитие материально-технической базы, необходимой для защиты нашего населения. Будучи спасателем в нескольких поколениях, он обладает тем особым качеством, которое делает его примером для подражания как для профессиональных спасателей, так и для добровольцев", - отметил Клаос.