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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Георгиевская лента привела к штрафу на границе

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

8 апреля на Нарвском пограничном пункте при выезде из Эстонии был проверен гражданин России, на рюкзаке которого была обнаружена георгиевская лента.

Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике, и оштрафовали на 400 евро. После снятия ленточки ему разрешили продолжить путь в Россию. 

Йыхвиска отвезла тысячи евро таллиннским мошенникам

8 апреля 64-летняя жительница Йыхви обратилась в полицию после того, как ей позвонили мошенники. Злоумышленники убедили женщину снять деньги со своего банковского счета, отвезти их в Таллинн и положить в посылочный автомат. Женщина так и сделала - и потеряла 7000 евро.

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