СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Георгиевская лента привела к штрафу на границе

Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике, и оштрафовали на 400 евро. После снятия ленточки ему разрешили продолжить путь в Россию.

Йыхвиска отвезла тысячи евро таллиннским мошенникам

8 апреля 64-летняя жительница Йыхви обратилась в полицию после того, как ей позвонили мошенники. Злоумышленники убедили женщину снять деньги со своего банковского счета, отвезти их в Таллинн и положить в посылочный автомат. Женщина так и сделала - и потеряла 7000 евро.