Почти каждый политик, более года тому назад во время выборов в Рийгикогу приезжавший выпрашивать голоса у жителей Ида-Вирумаа, говорил, как это несправедливо, что здешние сланцевые предприятия платят государству сотни миллионов евро экологических налогов, а обратно в уезд приходит лишь удивительно маленькая часть из этих денег, то есть около десяти миллионов евро.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Корабль эконалогов сбился с ида-вируского курса
Они обещали, что если окажутся выбранными, то станут такими капитанами, которые развернут корабль эконалогов в сторону Ида-Вирумаа. За год ничего по этой части особо не изменилось. По Ида-Вирумаа проходятся только прицепленные к этому кораблю грабли, сгребающие налоги в столичный порт. Разница лишь в том, что налоговый урожай стал куда более скудным, так как политика квот Евросоюза не позволяет больше здешним электростанциям работать. Результат: меньше рабочих мест и меньше налогов.
Один косметический шаг Рийгикогу все же сделал. Часть эконалогов решили сделать еще выше запланированного, надеясь собрать таким образом дополнительно примерно пару миллионов евро в год и создать из них ида-вируский экологический фонд, откуда можно было бы брать деньги на решение здешних проблем окружающей среды.
Изменения по сравнению с тем, о чем вещали перед выборами кандидаты в Рийгикогу, мизерные. Однако разумно было бы и это использовать по возможности наилучшим образом и для этого следовало бы начать строить планы. Если учесть, до какого сложного положения довели госбюджет последние властные союзы, то маловероятно, что в части экологических налогов в ближайшие годы произойдут большие и благоприятные для Ида-Вирумаа изменения.