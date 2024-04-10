В Йыхви задержан мужчина, делавший непристойные предложения детям

Выяснилось, что мужчина также предлагал несовершеннолетним девочкам половую связь. Мужчина также угрожал расправой одному мальчику.

Днем в прошлую пятницу охранник «Форуса» заметил в центре "Jewe" мужчину с ножом, который был явно пьян и беспокоил посетителей.

Охранник сообщил о происшествии в диспетчерский центр «Форуса», который направил на помощь ближайший патрульный экипаж. На место также была вызвана полиция.

Охранник тут же отобрал у мужчины нож и позаботился о безопасности детей, а также всех остальных посетителей и сотрудников до прибытия патрульной бригады и полиции.

Мужчину арестовали, расследованием дела продолжает заниматься полиция. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Артём Троицкий, руководитель патрульной службы «Форуса», подчеркнул, насколько важно, чтобы сотрудники службы безопасности в подобных ситуациях действовали быстро и профессионально, чтобы обеспечить всем безопасность.