В конце прошлой недели сотрудникам охранной фирмы "Форус" пришлось иметь дело с мужчиной, который употреблял алкоголь и ругался с детьми в торговом центре Йыхви.
В Йыхви задержан мужчина, делавший непристойные предложения детям
Выяснилось, что мужчина также предлагал несовершеннолетним девочкам половую связь. Мужчина также угрожал расправой одному мальчику.
Днем в прошлую пятницу охранник «Форуса» заметил в центре "Jewe" мужчину с ножом, который был явно пьян и беспокоил посетителей.
Охранник сообщил о происшествии в диспетчерский центр «Форуса», который направил на помощь ближайший патрульный экипаж. На место также была вызвана полиция.
Охранник тут же отобрал у мужчины нож и позаботился о безопасности детей, а также всех остальных посетителей и сотрудников до прибытия патрульной бригады и полиции.
Мужчину арестовали, расследованием дела продолжает заниматься полиция. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Артём Троицкий, руководитель патрульной службы «Форуса», подчеркнул, насколько важно, чтобы сотрудники службы безопасности в подобных ситуациях действовали быстро и профессионально, чтобы обеспечить всем безопасность.