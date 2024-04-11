Omniva усилит проверку почтоматов для выявления мошенничеств

Об этом сообщила руководитель отдела логистики и курьерской сети Omniva в странах Балтии Кристи Унт.

"Мошеннические схемы немного варьируются, но в целом, во всех случаях людей убеждают снять наличные деньги из банкомата и отправить их через почтовый автомат", - сказала Унт, по словам которой мошенники также нередко инструктируют жертву оставить деньги в почтомате "на хранение", откуда преступники забирают их при первой возможности.

"Поэтому крайне важно, чтобы сам [положивший деньги] человек или его близкий родственник, член семьи, знакомый, который знает, что деньги были положены в почтовый автомат, связался со службой поддержки Omniva. Мы находимся в тесном контакте с полицией, и вместе у нас больше шансов вернуть деньги и поймать преступников", - подчеркнула Унт.

Она также призвала всех рассказать своим пожилым членам семьи и родственникам о подобных мошеннических схемах, чтобы люди не поддавались на провокации преступников.

"У нас были счастливые случаи, когда благодаря быстрой реакции людей, а также внимательности и грамотным действиям наших сотрудников, удавалось вернуть деньги жертве мошенников", - сказала Унт.

Телефон службы поддержки Omniva - 661 6616.

В последнее время в полицию поступали сообщения о случаях, когда жители Ида-Вирумаа отправляли мошенникам крупные суммы денег через посылочные автоматы в результате мошеннических звонков.