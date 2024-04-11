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Не облагаемая налогом пенсия по старости составит 776 евро в месяц

Северное побережье
Обновлено 11 апреля 2024, 20:13
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Деньги.
Деньги. Фото: Ilja Smirnov

Правительство одобрило в четверг законопроект, по которому со следующего года не облагаемая налогом пенсия по старости составит 776 евро в месяц или 9312 евро в год.

Согласно законопроекту, со следующего года также будет применяться единый необлагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц для всех людей трудоспособного возраста, пишет rus.postimees.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, важно, чтобы необлагаемый налогом доход достигшего пенсионного возраста лица продолжал превышать общий необлагаемый налогом доход.

С 1 апреля после ежегодной индексации пенсия увеличилась на 10,6 процента, то есть до 774 евро в месяц. Индексация пенсий продолжится и в следующие годы. По прогнозу Министерства финансов, в следующем году средняя пенсия вырастет до 819 евро. При не облагаемой подоходным налогом ставке в 776 евро расчетный средний подоходный налог в 2025 году должен составить 9,5 евро в месяц.

С 1 апреля пенсию не ниже средней получают почти 150 000 человек.

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