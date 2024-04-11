Не облагаемая налогом пенсия по старости составит 776 евро в месяц

Согласно законопроекту, со следующего года также будет применяться единый необлагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц для всех людей трудоспособного возраста, пишет rus.postimees .

С 1 апреля после ежегодной индексации пенсия увеличилась на 10,6 процента, то есть до 774 евро в месяц. Индексация пенсий продолжится и в следующие годы. По прогнозу Министерства финансов, в следующем году средняя пенсия вырастет до 819 евро. При не облагаемой подоходным налогом ставке в 776 евро расчетный средний подоходный налог в 2025 году должен составить 9,5 евро в месяц.