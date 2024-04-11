Нарва готовится к массовым увольнениям педагогов в связи с реформой образования

В четверг, 11 апреля, в нарвской Ратуше прошел инфосеминар для педагогов, которым грозит увольнение. Перед ними выступили представители Министерства науки и образования, Кассы по безработицы, а также Трудовой инспекции. Больше всего вопросов у учителей было в отношении статьи 88 Закона о трудовом договоре, по которой их планируют увольнять, пишет rus.err.

"Та статья, о которой нам сейчас говорят, она выглядит несколько унизительно, что мы в течение длительного времени не справляемся со своими обязанностями. Это не правильно по отношению к огромному количеству людей, которые всех себя отдавали в течение долгого времени другим людям и другим детям", - сказала педагог и психолог Ольга.

Учитывая сложность ситуации с нехваткой педагогов в детских садах, директора стараются сохранить своих людей, не имеющих категории С1, предлагая им работу помощника учителя. Тем, кто отказывается, также грозит увольнение.

"В связи с тем, что нет С1, директор сказала, что переведет меня из педагогов в ассистенты с понижением зарплаты. То есть я как педагог с высшим образованием, с категорией В2 буду получать 980 евро. Это фактически столько же, сколько получает уборщица без образования и без категории, работая также в детском саду. Вот это просто обидно до слез", - сказала педагог детского сада "Кяоке" Наталья Лузянина.

На данный момент в городе под угрозой увольнения находятся 150 учителей, среди которых большое количество предметников, а также спецпедагогов. Власти Нарвы рассчитывают на послабления со стороны правительства, чтобы те учителя, которые будут продолжать преподавать на русском языке, смогли сохранить работу.

"Действительно, мы видим, что какой-то диалог получается. Пусть он получается издалека, но он получается. Во всяком случае дало бы нам надежду, хотя бы на первое время, продолжить учебу и организовать 1 сентября нашу работу в школах и детских садах", - сказала вице-мэр Нарвы Мессинурме Писарева.