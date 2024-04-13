ОПРОС ⟩ Нужны ли дополнительные ограничения в движении самокатов и велосипедов?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Хиллар СЕКК, авторемонтник: - Нет индейца - нет проблем. Человечество каким-то образом пытается решить проблему геноцидом, когда что-то меняется. Просто надо приспосабливаться к новым вещам и обстоятельствам, а не сразу начинать запрещать и приказывать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Арго КЕЭРМЕ, автомобильный маляр: - Я каждый год на автомобиле проезжаю столько, сколько несколько человек в среднем, мне и двухколесный транспорт тоже не чужд. Не сказал бы, что с приходом самокатов ситуация на дорогах ухудшилась. Не стоит постоянно и чрезмерно регулировать ситуацию в обществе.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рийна КУКК, домохозяйка: - Конечно, надо: самокатчики часто создают проблемы. У меня четверо детей, и когда я гуляю с ними, постоянно в напряжении - только и гляди, чтобы справа или слева кто-то не наехал. Думаю, что можно было бы ограничить скорость движения до 10-15 км и проверять почаще соблюдение правил.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Фред МОГОМ, курьер: - Меня как водителя больше всего раздражает, что прокатные самокаты везде останавливают и бросают, что часто мешает парковке. Нередко вижу катающихся детей, езду на самокатах разрешают с раннего возраста, когда подростки еще не готовы к ответственности. Это создает проблемы.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Борис КЛУБОВ, пенсионер: - Конечно, нужны. Потому что многие лихачат. Нужны специальные дорожки для движения легкого транспорта, кое-где они есть, но не все пользуются. Живу в Южном микрорайоне Кохтла-Ярве, у нас вообще пешеходной дороги нет - вместе едут машины, идут люди и "летят" самокатчики. Не раз видел ситуации, как люди травмируются.