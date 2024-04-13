ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яна Тоом

Хотя позиция Тоом и кажется довольно прочной (конечно, сильную конкуренцию может составить ей обвиняемый в госизмене и находящийся за решеткой Айво Петерсон), перед выборами поработать надо и ей. Вот Тоом и встречалась в конце прошлой недели с избирателями в Нарве и Силламяэ. Ничего неожиданного она там не сказала. Дескать, в Эстонии сейчас плохо и ничего не изменится к лучшему, так как Партия реформ остается в правительстве; избирательное право у российских граждан должно сохраниться и лучшая партия для Эстонии - это Центристская.