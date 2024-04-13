У одного из популярнейших в Ида-Вирумаа политиков Яны Тоом времена нынче напряженные. На пороге выборы в Европарламент, и в списке кандидатов от Центристской партии Тоом занимает последнее место. Однако, как она сама сказала на встрече в Силламяэ, в партии так принято: двух самых сильных кандидатов ставят первым и последним. У Центристской партии номером один, как известно, является Михаил Кылварт, но он, по его словам, если будет выбран, в Европарламент не пойдет.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яна Тоом
Хотя позиция Тоом и кажется довольно прочной (конечно, сильную конкуренцию может составить ей обвиняемый в госизмене и находящийся за решеткой Айво Петерсон), перед выборами поработать надо и ей. Вот Тоом и встречалась в конце прошлой недели с избирателями в Нарве и Силламяэ. Ничего неожиданного она там не сказала. Дескать, в Эстонии сейчас плохо и ничего не изменится к лучшему, так как Партия реформ остается в правительстве; избирательное право у российских граждан должно сохраниться и лучшая партия для Эстонии - это Центристская.
Однако самым странным было то, что Тоом сделала после того, как в "Северном побережье" была опубликована статья о ее встрече в Силламяэ. Она выразила в социальных сетях недоумение из-за того, что отражавший мероприятие журналист сделал это на свой взгляд и перед этим мероприятием предварительно не пришел и не представился Тоом. Рассердило ее и то, что опубликован был не самый красивый ее снимок. Довольно странные для депутата Европарламента речи.