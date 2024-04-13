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Иск к Нарва-Йыэсуу на 10 евро запустил настоящую судебную карусель

Эрик Калда
, журналист
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Во сколько обойдется государству требование о компенсации 10 евро за железнодорожный билет, когда в конце концов появится вступивший в силу приговор суда, если на сегодня уже четыре состава суда обсуждали, кто же должен рассматривать это дело?
Во сколько обойдется государству требование о компенсации 10 евро за железнодорожный билет, когда в конце концов появится вступивший в силу приговор суда, если на сегодня уже четыре состава суда обсуждали, кто же должен рассматривать это дело? Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Человек, хотевший, чтобы Нарва-Йыэсууское горуправление вернуло ему 10 евро за железнодорожный билет, был вынужден сесть в судебный поезд, сойти с которого оказалось большим испытанием.

Человек, проходящий в этом судебном деле под инициалами И.С., обратился в январе нынешнего года в административный суд, чтобы тот востребовал с Нарва-Йыэсууского горуправления 10 евро 21 цент. В соответствии с жалобой, И.С. представил 16 апреля 2022 года Нарва-Йыэсуускому горуправлению сообщение о проступке, однако горуправление не ответило на его запрос относительно рассмотрения сообщения о проступке, нарушив этим кодекс производства по делу о проступке. Статья 59 этого кодекса гласит, что если подано сообщение о совершении проступка, то осуществляющий внесудебное производство обязан в течение 15 дней после получения сообщения о проступке начать производство по делу о проступке или же принять решение не начинать производство, а также сообщить заявителю о том, что производство по делу о проступке начато не было. Однако, по словам заявителя, горуправление не проинформировало его о принятом решении.

Ущерб же возник из-за того, что И.С. пришлось для получения ответа приехать в сентябре прошлого года на место в Нарва-Йыэсуу и потратиться на железнодорожный билет. В итоге 17 октября 2023 года И.С. подал в горуправление ходатайство о возмещении материального ущерба, которое горуправление не удовлетворило, и человек обратился с требованием о возмещении ущерба в Тартуский административный суд.

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