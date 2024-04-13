Иск к Нарва-Йыэсуу на 10 евро запустил настоящую судебную карусель

Человек, проходящий в этом судебном деле под инициалами И.С., обратился в январе нынешнего года в административный суд, чтобы тот востребовал с Нарва-Йыэсууского горуправления 10 евро 21 цент. В соответствии с жалобой, И.С. представил 16 апреля 2022 года Нарва-Йыэсуускому горуправлению сообщение о проступке, однако горуправление не ответило на его запрос относительно рассмотрения сообщения о проступке, нарушив этим кодекс производства по делу о проступке. Статья 59 этого кодекса гласит, что если подано сообщение о совершении проступка, то осуществляющий внесудебное производство обязан в течение 15 дней после получения сообщения о проступке начать производство по делу о проступке или же принять решение не начинать производство, а также сообщить заявителю о том, что производство по делу о проступке начато не было. Однако, по словам заявителя, горуправление не проинформировало его о принятом решении.