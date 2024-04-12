Опрос: жители Эстонии предпочитают делать ремонт самостоятельно

«54% жителей Эстонии, планирующих в этом году ремонт своего жилья, заявили, что сделают весь ремонт самостоятельно или вместе с членами семьи. 37% сказали, что мелкие работы выполняют сами, а более сложные доверяют профессионалам. Лишь 9% респондентов доверяют ремонтникам всю работу», - рассказала о результатах опроса руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

Она добавила, что ответы более или менее похожи на ответы жителей Латвии, а вот литовцы закатывают рукава не столь охотно. В Литве 44% респондентов заявили, что делают все сами, 45% доверяют более сложную работу профессионалам, а 12% процентов оставляют ремонтникам всю работу.

36% жителей Эстонии заявили, что будут делать ремонт самостоятельно в течение достаточного продолжительного периода времени, выделяя на эти цели небольшие суммы. 32% ответили, что собирают необходимую сумму до начала работ, 5% воспользуются помощью кредита, а для 26% ремонт на данный момент не актуален или невозможен по финансовым соображениям.