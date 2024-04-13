Журналист "Северного побережья" Илья Смирнов исполнил свою мечту детства, отправившись вместе с женой в Америку, чтобы 8 апреля наблюдать полное солнечное затмение, которое длилось четыре минуты. "Это можно сравнить с катанием на американских горках, куда, однако, второй раз купить билет уже не сможешь", - сказал он нам в интервью из-за океана на этой неделе.

Илья давно планировал поехать этой весной в Америку во время полного солнечного затмения. Выбор стоял между США или Мексикой. Поскольку США показались более безопасными, решение было принято в их пользу. Билеты на самолет были куплены еще прошлой осенью.

Солнечное затмение Полное солнечное затмение происходит благодаря совпадению случайностей. Луна вращается на таком расстоянии от Земли, что, проходя перед центром Солнца, иногда полностью затмевает его. День становится достаточно темным, чтобы, например, пчелы прекратили свои полеты за пыльцой и нектаром. Полное солнечное затмение наблюдается в разных уголках света в среднем каждые 18 месяцев. Однако, чтобы увидеть его в одном и том же месте, обычно приходится ждать 375 лет, к примеру, в Эстонии - до октября 2126 года. novaator.err.ee