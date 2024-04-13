Журналист "Северного побережья" Илья Смирнов исполнил свою мечту детства, отправившись вместе с женой в Америку, чтобы 8 апреля наблюдать полное солнечное затмение, которое длилось четыре минуты. "Это можно сравнить с катанием на американских горках, куда, однако, второй раз купить билет уже не сможешь", - сказал он нам в интервью из-за океана на этой неделе.
Илья давно планировал поехать этой весной в Америку во время полного солнечного затмения. Выбор стоял между США или Мексикой. Поскольку США показались более безопасными, решение было принято в их пользу. Билеты на самолет были куплены еще прошлой осенью.