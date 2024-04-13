Довольно широко распространился миф, будто в ходе справедливого перехода Ида-Вирумаа настигнут беды - исчезнут тысячи связанных со сланцем рабочих мест и большие доходы для государства, а на их место не придет ничего, или настолько мало, что все равно будет большая беда. Этот миф распространяют и культивируют по разным причинам как здесь, так и по всей Эстонии.
Яанус Пурга: В сланцевом секторе существенных потерь рабочих мест не будет
Причины тому разные: кто-то хочет получить политические барыши в столице, кто-то - выторговать лучшие условия для своей экономической деятельности, кто-то - просто как-то выделиться. Интересно, что почти всегда хватает благодарных слушателей и поддакивателей, зачастую не утруждающих себя сопоставлением услышанного с действительным контекстом.
Это правда, что в сланцевом секторе большие изменения произошли очень давно. Если в конце прошлого века количество работников в сланцедобыче, а также в производстве электроэнергии и масел из сланца можно было считать десятками тысяч и они составляли значительную долю трудоспособного населения уезда, то сейчас из 74000 идавирумаасцев трудоспособного возраста непосредственно в сланцевом секторе трудятся около 4600 человек, что составляет менее 7%.
В любом случае 4600 рабочих мест - это значительная цифра, и если бы по какой-то причине эти рабочие места в уезде вдруг исчезли, это стало бы большой проблемой. Однако они не исчезнут, а также не уменьшатся в значительной степени в 10-летней перспективе. Объясню почему.
В прошлом году три предприятия - "Kiviõli Keemiatööstus", "VKG" и "Enefit Power" - произвели в сумме 1,25 миллиона тонн сланцевого масла. Сланца было добыто чуть более 10 миллионов тонн, большая часть его была использована при производстве масел, примерно пятая часть пошла на производство электроэнергии. С учетом имеющихся заводов масел и строящегося завода "Enefit 280", который начнет работу с 2025 года, а также ситуации с жидкими топливами на мировом рынке, добыча сланца с целью производства масел наверняка продолжится до 2035 года.
Необходимое для производства масел количество сланца увеличится в 2025-2027 годах с появлением нового завода масел и уменьшится начиная с 2028 года вследствие закрытия старейших заводов масел из-за требований по окружающей среде (например, самые старые установки "Enefit140/Galoter"). В 2028-2035 годах на производство масел будет расходоваться столько же сланца, сколько в 2023 и 2024 годах.
Добыча сланца для нужд производства электроэнергии еще больше уменьшится по сравнению с сегодняшним днем, и начиная с 2030 года сланец практически перестанут использовать для производства электроэнергии. К тому времени закроют также старые сланцевые котлы, необходимые сейчас лишь для поддержки резерва, и останется только новая Аувереская станция.
"С учетом имеющихся заводов масел и строящегося завода "Enefit 280", который начнет работу с 2025 года, а также ситуации с жидкими топливами на мировом рынке, добыча сланца с целью производства масел наверняка продолжится до 2035 года".Яанус Пурга, представитель правительства в Ида-Вирумаа
Следовательно, в течение всего периода 2025-2035 годов для производства масел необходимо будет 8-9 миллионов тонн сланца в год, а до 2030 года немного сланца потребуется еще и для производства электроэнергии. Это значит, что нужно будет столько же - с небольшими колебаниями - работников на шахтах, в обслуживании, логистике, производстве масел и энергии. Причем еще до того, как начнут закрывать старые установки, начнет работать новый завод масел, так что новые рабочие места появятся прежде, чем начнут исчезать старые. На шахте "Uus-Kiviõli" работников тоже будет чуть больше, чем на шахте "Ojamaa", где запасы начинают истощаться.
В рамках фонда справедливого перехода в уезде в период 2024-2027 годов появится около 1200-1300 новых рабочих мест, причем в самых различных областях деятельности. Умения, которые потребуются на этих рабочих местах, тоже будут разные - как те, что применяются и сейчас, так и совершенно новые. Во всяком случае, будет что-то на любой вкус.
Есть ли у нас сегодня в уезде люди, которые смогли бы занять эти рабочие места? Очевидно, не полностью и, очевидно, не сразу. Но я все же верю, что при использовании имеющихся в уезде возможностей обучения и переобучения теперь и в будущем новые рабочие места достанутся прежде всего жителям уезда.
Сегодня в уезде чуть менее 8000 безработных, и, как обычно, причины, почему люди становятся безработными, разные. Те, кто имеют навыки и желание работать, быстро находят работу - в том числе сегодня. К сожалению, много и таких, у кого нет умений и - как это ни печально - желания работать. Их не хочет себе ни одно предприятие, что с точки зрения предпринимателя вполне естественно.
В то же время предприятия уезда ищут и нанимают хороших работников каждый день как напрямую, так и через кассу по безработице, вот и сейчас тоже предлагаются сотни и сотни рабочих мест. Например, в соответствии с требованиями дня, предлагается 200 рабочих мест в сфере образования. С одной стороны, вроде бы имеется избыток рабочей силы, с другой стороны, ее всегда не хватает. Вечная дилемма.
Чем лучше получится соединить нынешние и будущие потребности предпринимателей с умениями и пожеланиями людей по части работы, тем проще будет увеличить разнообразие экономики в уезде. Ничего трагического и неосуществимого здесь нет и ничего не произойдет в один момент - экономика будет становиться более разнообразной рядом со сланцевой промышленностью, и со временем новая экономика потихоньку заменит старую экономическую модель.