Яанус Пурга: В сланцевом секторе существенных потерь рабочих мест не будет

В рамках фонда справедливого перехода в уезде в период 2024-2027 годов появится около 1200-1300 новых рабочих мест, причем в самых различных областях деятельности. Умения, которые потребуются на этих рабочих местах, тоже будут разные - как те, что применяются и сейчас, так и совершенно новые. Во всяком случае, будет что-то на любой вкус.

Есть ли у нас сегодня в уезде люди, которые смогли бы занять эти рабочие места? Очевидно, не полностью и, очевидно, не сразу. Но я все же верю, что при использовании имеющихся в уезде возможностей обучения и переобучения теперь и в будущем новые рабочие места достанутся прежде всего жителям уезда.

Сегодня в уезде чуть менее 8000 безработных, и, как обычно, причины, почему люди становятся безработными, разные. Те, кто имеют навыки и желание работать, быстро находят работу - в том числе сегодня. К сожалению, много и таких, у кого нет умений и - как это ни печально - желания работать. Их не хочет себе ни одно предприятие, что с точки зрения предпринимателя вполне естественно.

В то же время предприятия уезда ищут и нанимают хороших работников каждый день как напрямую, так и через кассу по безработице, вот и сейчас тоже предлагаются сотни и сотни рабочих мест. Например, в соответствии с требованиями дня, предлагается 200 рабочих мест в сфере образования. С одной стороны, вроде бы имеется избыток рабочей силы, с другой стороны, ее всегда не хватает. Вечная дилемма.

Чем лучше получится соединить нынешние и будущие потребности предпринимателей с умениями и пожеланиями людей по части работы, тем проще будет увеличить разнообразие экономики в уезде. Ничего трагического и неосуществимого здесь нет и ничего не произойдет в один момент - экономика будет становиться более разнообразной рядом со сланцевой промышленностью, и со временем новая экономика потихоньку заменит старую экономическую модель.