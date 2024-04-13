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Полиция выясняет, нарушил ли вице-мэр Кохтла-Ярве Антикоррупционный закон

Эрик Гамзеев
, журналист
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Полиция пытается выяснить, нарушил ли вице-мэр Кохтла-Ярве Александр Кейвабу ограничение на совершение действия, ходатайствуя о повышении зарплаты для человека, имеющего с ним родственные связи.
Полиция пытается выяснить, нарушил ли вице-мэр Кохтла-Ярве Александр Кейвабу ограничение на совершение действия, ходатайствуя о повышении зарплаты для человека, имеющего с ним родственные связи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Полиция выясняет, нарушил ли вице-мэр Кохтла-Ярве Александр Кейвабу Антикоррупционный закон, ходатайствуя о повышении зарплаты для человека, имеющего с ним родственные связи.

Расследуется дело, согласно которому Александр Кейвабу, избранный в конце ноября прошлого года вице-мэром по хозяйственным вопросам, спустя несколько недель обратился к мэру с просьбой повысить зарплату нескольким сотрудникам службы развития и экономики. В списке оказался и сотрудник, имеющий с Кейвабу родственные связи. Кейвабу обосновал повышение зарплаты тем, что базовая зарплата этого сотрудника больше неконкурентоспособна по сравнению со специалистами других учреждений и служб горуправы.

Мэр Хенри Казело в начале нового года внес изменения в трудовой договор с этим сотрудником, установив новую зарплату в размере 1300 евро.

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