Полиция выясняет, нарушил ли вице-мэр Кохтла-Ярве Александр Кейвабу Антикоррупционный закон, ходатайствуя о повышении зарплаты для человека, имеющего с ним родственные связи.
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Полиция выясняет, нарушил ли вице-мэр Кохтла-Ярве Антикоррупционный закон
Расследуется дело, согласно которому Александр Кейвабу, избранный в конце ноября прошлого года вице-мэром по хозяйственным вопросам, спустя несколько недель обратился к мэру с просьбой повысить зарплату нескольким сотрудникам службы развития и экономики. В списке оказался и сотрудник, имеющий с Кейвабу родственные связи. Кейвабу обосновал повышение зарплаты тем, что базовая зарплата этого сотрудника больше неконкурентоспособна по сравнению со специалистами других учреждений и служб горуправы.