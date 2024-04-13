Полиция выясняет, нарушил ли вице-мэр Кохтла-Ярве Антикоррупционный закон

Расследуется дело, согласно которому Александр Кейвабу, избранный в конце ноября прошлого года вице-мэром по хозяйственным вопросам, спустя несколько недель обратился к мэру с просьбой повысить зарплату нескольким сотрудникам службы развития и экономики. В списке оказался и сотрудник, имеющий с Кейвабу родственные связи. Кейвабу обосновал повышение зарплаты тем, что базовая зарплата этого сотрудника больше неконкурентоспособна по сравнению со специалистами других учреждений и служб горуправы.