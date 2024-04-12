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Просочившийся в здание дым дал знать о незаконном сжигании отходов

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В 19.40 в четверг в центр тревоги поступило сообщение о сработавшей автоматической пожарной сигнализации в производственном здании на улице Пяйкезе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

В здании какой-либо опасности не было. Выяснилось, что дым проник в здание извне. Спасателям пришлось тушить возгорание на расположенной поблизости станции отходов, где сжигали холодильники и бойлеры.

Возгорание потушили и о случившемся сообщили в Департамент окружающей среды.

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