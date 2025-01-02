Празднование Нового года ознаменовалось серией драк в Нарве и окрестностях

В ночь на 1 января в одном из увеселительных заведений Нарвы произошла ссора между двумя мужчинами, в ходе которой 33-летний мужчина ударил своего знакомого. Пострадавший был доставлен скорой помощью в больницу для проверки состояния здоровья.

Затем, ранним утром поступило сообщение о том, что уже в другом развлекательном заведении, на этот раз в Нарва-Йыэсуу, был избит 39-летний мужчина.

В обоих случаях полиция для выяснения обстоятельств случившегося завела уголовные дела по статье о приминении физического насилия.

Спустя сутки, в ночь на 2 января, в Нарве во время совместного употребления алкоголя между сожителями возникла ссора, переросшая опять же в драку. В результате этого конфликта пострадала 30-летняя женщина, а мужчина был задержан полицией по подозрению в преступлении. Дело завели по той же самой статье Пенитенциарного кодекса.

Ранее "Северное побережье" немного рассказало со ссылкой на полицию про шумное выяснение отношений между взрослыми родственниками в канун Нового года в Тойлаской волости, где 81-летний мужчина побил свою дочь то ли палкой для ходьбы, то ли клюкой.

Предусмотренное законом наказание за причиняющее боль физическое насилие - денежное взыскание или до года тюрьмы, но в отдельных тяжелых случаях тюремный срок может быть назначен и до пяти лет.