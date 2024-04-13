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Многолетняя свалка у дома в Кохтла-Ярве портит вид улицы

Ирина Кивисельг
, журналист
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Наконец-то появилась надежда, что многолетняя "частная" свалка в этом дворе исчезнет.
Наконец-то появилась надежда, что многолетняя "частная" свалка в этом дворе исчезнет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Гора мусора, выросшая во дворе дома на Пярна, 6 в Ярвеской части Кохтла-Ярве, портит вид улицы несколько лет, но городские власти не могли повлиять на ее хозяина. Теперь владельцы недвижимости сменились, и есть надежда, что нелицеприятная картина с лица города исчезнет.

Дом стоит на бойком месте - множество людей ходит гулять в парк, и их глазам открывается отнюдь не радующий взгляд вид, особенно весной, когда густые кусты еще не зазеленели. По словам соседей, живший здесь пожилой мужчина, на которого годами не могли повлиять городские власти, больше года назад покинул этот мир, но картина у дома прежняя. Кто и когда наведет здесь порядок?

Помощник мэра Кохтла-Ярве по Ярвеской части города Юлле Лепассаар пояснила, что закон не позволяет убрать мусор с частной территории без согласия владельца, зайти на частную территорию не имеют права. Можно отправить предписание убрать мусор и установить сроки. Если оно не выполняется, назначить материальное наказание.

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