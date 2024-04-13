ВИДЕО ⟩ Ищущий себе пару в йыхвиских дворах глухарь стал настоящей суперзвездой

В первую неделю апреля глухаря заметили на улице Оя в Йыхви, где его поймал также объектив камеры фотографа "Северного побережья". Проживающая в этом районе Эле-Рийн Кулламя-Головин рассказала: "Разгуливал здесь и глядел на нас с детьми, думал. Очень интересно было наблюдать, как такая птица оказалась возле дома. Будто в зоопарке". Люди останавливали машины, фотографировали птицу и были очень оживлены. А птица вела себя спокойно и не демонстрировала каких-либо недобрых намерений.

Глухарь - крупнейший в Европе представитель отряда курообразных

Глухарь является крупнейшим в Европе представителем отряда курообразных. Самцы и самка различаются как по размеру, так и по цвету оперения. Самцы размером с гуся, телосложение у них плотное, длинный закругленный хвост самцы раскрывают веером во время токования. Оперение черно-коричневое, на груди - зеленоватое, с металлическим отблеском, хвост покрыт белыми крапинками, соломенно-желтый клюв глухаря загнут, как у орла. Полоска голой кожи около глаза - ярко-красного цвета, покрыта сосцевидными отростками, к периоду токования увеличивается. На сгибе крыла - яркое круглое белое пятно, но в отличие от тетерева, на крыльях у глухаря нет белой полосы. Длина самца - 74-90 см, в том числе хвост около 25 см, размах крыльев - 90-125 см, весит глухарь 4-5 кг.

Самка глухаря почти на 40% меньше самца, но явно больше самки тетерева. Окрас у нее пестрый, смесь ржаво-желтого, ржаво-красного, черно-бурого и белого цвета (в виде поперечных темных и ржаво-охристых полос). Горло, сгиб крыла и верхняя часть груди - ржаво-красные. Полоска сосцевидных отростков вокруг глаз у самки значительно уже и менее красная, чем у самца, клюв у нее тоже значительно короче, уже и не похож на клюв орла. Длина тела самки - 54-63 см, в том числе хвост около 20 см, размах крыльев - 70 см, а вес - 1,5-2,5 кг.

Эстонское орнитологическое общество