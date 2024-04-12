11 апреля полицию вызвали на Нарвское шоссе в Йыхви, где у 21-летнего мужчины произошел конфликт с двумя незнакомыми мужчинами.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Йыхви уличный конфликт закончился стрельбой из пистолета
В ходе конфликта молодой человек выхватил пистолет и выстрелил из него в обоих мужчин, попав в одного из них. Что именно там произошло и было ли в инциденте задействовано огнестрельное оружие, полиция выяснит в ходе уголовного производства.
В Нарве в результате конфликта пострадал мужчина
12 апреля в полицию сообщили, что в ходе конфликта, вспыхнувшего на улице Фама в Нарве, пострадал 32-летний мужчина. Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.