Сб, 13.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

ESTO 2025 ⟩ Нарвская программа всемирного слета эстонцев обещает стать мощной

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Copy
В четверг организаторы "ESTO" посетили среди прочего Нарвский Дом эстонского языка. На снимке: Сирли Сёэт объясняет руководителю Дома эстонского языка Анне Фарафоновой, что тема изучения и преподавания эстонского языка займет в нарвской программе важное место.
В четверг организаторы "ESTO" посетили среди прочего Нарвский Дом эстонского языка. На снимке: Сирли Сёэт объясняет руководителю Дома эстонского языка Анне Фарафоновой, что тема изучения и преподавания эстонского языка займет в нарвской программе важное место. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

XIII Всемирные дни эстонской культуры "ESTO 2025" пройдут следующим летом в том числе в Нарве, где организаторы слета встретятся до конца нынешней недели с местными людьми, вместе с которыми устроят это глобальное масштабное мероприятие.

"ESTO 2025" пройдет в следующем году в нескольких местах, а начнется 26 июня в Скансене (Стокгольм), где в 1925 году эстонцы, посетив день национальной культуры, вдохновились на создание традиции праздника танца. Затем фестиваль отправится на корабле и поезде в Нарву и завершится всеобщим праздником песни и танца в Таллинне. 

"ESTO" укрепляет чувство общности с Эстонией

  • Первый глобальный слет эстонцев, позже названный "ESTO", состоялся в Торонто в 1972 году.
  • Целью фестиваля является объединение общин эстонцев по всему миру, укрепление глобального эстонского духа и чувства сопричастности к эстонской земле и народу.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх