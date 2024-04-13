ESTO 2025 ⟩ Нарвская программа всемирного слета эстонцев обещает стать мощной

"ESTO 2025" пройдет в следующем году в нескольких местах, а начнется 26 июня в Скансене (Стокгольм), где в 1925 году эстонцы, посетив день национальной культуры, вдохновились на создание традиции праздника танца. Затем фестиваль отправится на корабле и поезде в Нарву и завершится всеобщим праздником песни и танца в Таллинне.