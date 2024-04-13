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Женщину, признанную виновной в смерти мужа, отправят в тюрьму, а затем вышлют в Россию

Эрик Калда
, журналист
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мужчина, который прожил пару дней после того, как получил от жены удар ножом, отказался от медицинской помощи, но после его смерти на его жену, нанесшую ему ножевое ранение во второй раз, вину возложили.

Осенью 2021 года Оксана Холостова ударила своего мужа ножом, нанеся ему ножевое ранение в брюшную полость. После нападения с ножом мужчина даже вышел на работу, пытался лечить рану и отказался обращаться к врачу, но через два дня скончался. Женщина предстала перед судом по обвинению в убийстве. В 2017 году Оксана также ранила мужа ножом, за что на момент нового нападения имела непогашенный условный срок.

Вируский уездный суд и Тартуский окружной суд признали ее виновной и приговорили к десяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Дело также было рассмотрено Государственным судом, который пришел к выводу, что центральный вопрос заключается в том, несет ли Оксана ответственность за смерть мужа, если он причинил себе вред, отказавшись обратиться за медицинской помощью.

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