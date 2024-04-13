Женщину, признанную виновной в смерти мужа, отправят в тюрьму, а затем вышлют в Россию

Осенью 2021 года Оксана Холостова ударила своего мужа ножом, нанеся ему ножевое ранение в брюшную полость. После нападения с ножом мужчина даже вышел на работу, пытался лечить рану и отказался обращаться к врачу, но через два дня скончался. Женщина предстала перед судом по обвинению в убийстве. В 2017 году Оксана также ранила мужа ножом, за что на момент нового нападения имела непогашенный условный срок.