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Эстония возьмет в кредит 400 млн евро для инвестирования в реформы

Северное побережье
Обновлено 13 апреля 2024, 13:08
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство финансов подписали кредитное соглашение на сумму 400 миллионов евро для финансирования инвестиций в зеленые и цифровые реформы Эстонии.

Кредит является второй и последней частью рамочного соглашения на суммЕвропейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство финансов подписали кредитное соглашение на сумму 400 миллионов евро для финансирования инвестиций в зеленые и цифровые реформы Эстонии.у 700 миллионов евро, подписанного в июне 2023 года, цель соглашения – развитие экономики Эстонии, пишут "Деловые ведомости".

Финансирование Европейского инвестиционного банка дополняет субсидии Европейского Союза. За счет этих средств софинансируются также проекты, поддерживающие переход Ида-Вирумаа к экономике с низким уровнем выбросов CO2.

Запланированный общий объем инвестиций составляет 5,2 миллиарда евро, из них около 3,4 миллиарда евро финансируются из структурных фондов Евросоюза, а остальное – самофинансирование, которое включает софинансирование из государственного бюджета при поддержке кредита Европейского инвестиционного банка.

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