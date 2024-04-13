Эстония возьмет в кредит 400 млн евро для инвестирования в реформы

Кредит является второй и последней частью рамочного соглашения на суммЕвропейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство финансов подписали кредитное соглашение на сумму 400 миллионов евро для финансирования инвестиций в зеленые и цифровые реформы Эстонии.у 700 миллионов евро, подписанного в июне 2023 года, цель соглашения – развитие экономики Эстонии, пишут "Деловые ведомости".