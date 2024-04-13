Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство финансов подписали кредитное соглашение на сумму 400 миллионов евро для финансирования инвестиций в зеленые и цифровые реформы Эстонии.
Эстония возьмет в кредит 400 млн евро для инвестирования в реформы
Кредит является второй и последней частью рамочного соглашения на суммЕвропейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство финансов подписали кредитное соглашение на сумму 400 миллионов евро для финансирования инвестиций в зеленые и цифровые реформы Эстонии.у 700 миллионов евро, подписанного в июне 2023 года, цель соглашения – развитие экономики Эстонии, пишут "Деловые ведомости".
Финансирование Европейского инвестиционного банка дополняет субсидии Европейского Союза. За счет этих средств софинансируются также проекты, поддерживающие переход Ида-Вирумаа к экономике с низким уровнем выбросов CO2.
Запланированный общий объем инвестиций составляет 5,2 миллиарда евро, из них около 3,4 миллиарда евро финансируются из структурных фондов Евросоюза, а остальное – самофинансирование, которое включает софинансирование из государственного бюджета при поддержке кредита Европейского инвестиционного банка.