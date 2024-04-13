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Средняя цена электричества на бирже снизилась третью неделю подряд

Северное побережье
Обновлено 13 апреля 2024, 18:59
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На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 2,8 цента за киловатт-час.

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 4,95 цента за киловатт-час, биржевой тариф снизился почти на 45%, свидетельствуют данные торговой площадки сообщает rus.err.

В Латвии и Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе составила 2,74 цента, в Финляндии - 2,03 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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