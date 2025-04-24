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Жительница Кохтла-Ярве, продававшая автомобильные шины, стала жертвой мошенничества

Шины. Иллюстративное фото.
Шины. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm / Sakala

В полицию обратилась жительница Кохтла-Ярве, которая занималась продажей автомобильных шин и дисков на торговой площадке Facebook.

С женщиной связался покупатель, который отправил продавцу ссылку на сайт для организации доставки товара. Продавец ввела туда свои данные и подтвердила сделку с помощью кодов Smart ID.

После этого продавец заметила, что на ее расчетном счете забронировано 800 евро, она обратилась в банк с просьбой остановить перевод, однако сохранить всю зарезервированную сумму уже не удалось.

Ущерб от мошенничества составил 250 евро.

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