Жительница Кохтла-Ярве, продававшая автомобильные шины, стала жертвой мошенничества

С женщиной связался покупатель, который отправил продавцу ссылку на сайт для организации доставки товара. Продавец ввела туда свои данные и подтвердила сделку с помощью кодов Smart ID.

После этого продавец заметила, что на ее расчетном счете забронировано 800 евро, она обратилась в банк с просьбой остановить перевод, однако сохранить всю зарезервированную сумму уже не удалось.