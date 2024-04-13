В субботу, 13 апреля, определился чемпион Эстонии по хоккею с шайбой сезона 2023/2024. Им стала нарвская "Паэмурру", которая в финальной серии со счетом 3:2 обыграла тартуский "Вялк 494".
Нарвская команда стала чемпионом Эстонии по хоккею
Решающий, пятый матч серии прошел в субботу в Нарве и завершился уверенной победой хозяев льда - 7:1, пишет rus.err.
По подсчетам "Актуальной камеры", за встречей наблюдало полторы тысячи зрителей - именно столько вмещает нарвский ледовый холл.
Помимо чемпионской титула команда из Нарвы получила право выступить в новом сезоне в Континентальном хоккейном кубке.