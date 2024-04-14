Правление Таллиннского округа Социал-демократической партии одобрило участие социал-демократов в создаваемой коалиции и коалиционный договор. Согласно договору, социал-демократы выдвинули кандидатуры на пост мэра и двух вице-мэров.
Новым мэром Таллинна станет Евгений Осиновский
На пост мэра Таллинна выдвинут Евгений Осиновский. Кандидатом на пост вице-мэра, курирующего сферу городского планирования, стала Мадле Липпус. Кандидатом на пост вице-мэра, отвечающего за спорт, культуру и охрану правопорядка, стал Каарель Оя, пишет rus.delfi.
„Новая таллиннская коалиция является уникальной возможностью перевернуть страницу в управлении городом. Социал-демократы довольны заключенным соглашением, поскольку его ядром являются важные реформы в сферах здравоохранения и образования, реализация которых позволит предлагать качественные услуги всем жителям города. В вопросах окружающей среды и городского пространства мы продолжим такую же амбициозную политику, поскольку социал-демократы верят в то, что Таллинн играет значительную роль в достижении климатических и экологических целей всей Эстонии“, – отметил Евгений Осиновский.
По его словам, у социал-демократов сильная и опытная команда, позволяющая сразу же приступить к работе и способная помочь новым партнерам влиться в городскую систему.