Евгений Осиновский с третьей попытки стал мэром Таллинна

Кульминация длившихся несколько недель переговоров должна была наступить сегодня, когда таллиннские региональные руководители Партии реформ, Социал-демократической партии, «Отечества» и «Ээсти 200» собрались для подписания коалиционного соглашения, сообщает rus.postimees.

После подписания началось внеочередное заседание Таллиннского горсобрания, повестка дня которого – избрание мэра и утверждение в должности членов горуправы.

Во время первого голосования за кандидата в мэры Евгения Осиновского проголосовали 38 человек. В урне оказалось еще два недействительных бюллетеня, а это означало, что Осиновский не был избран. После этого было решено провести новый тур голосования для избрания мэра.

Во втором туре Осиновский набрал 39 голосов, то есть вновь он не был избран мэром.

В третьем туре голосования 41 голосом Евгения Осиновского выбрали мэром Таллинна.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт решил после объявления результатов подать протест. По словам Кыварта, у фракции Центристской партии есть свидетель того, что во время голосования была нарушена процедура голосования, поскольку один из депутатов сфотографировал бюллетень.

Горсобрание протест Кылварта не поддержало.