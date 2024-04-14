Бывший учитель Синимяэской основной школы стал вице-мэром Таллинна

С 2020 года Яшин, с возраста 23 лет, два года работал в Ида-Вирумаа учителем в Синимяэской основной школе.

После избрания новый вице-мэр Алексей Яшин заявил, что бывший вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте выполнял свою работу правильно, начатая им деятельность по переходу на эстоноязычное образование будет продолжена.

"Проблема в том, что за время правления центристов в Таллинне этой темой начали заниматься поздно. Некоторые проекты, которые были начаты в этом направлении, планируется продолжить. Работы будет много, я уверен", – сказал Яшин, комментируя порталу Rus.ERR свои планы, пишет rus.err.

По его словам, новое городское управление финансово еще больше будет поддерживать переход. "Речь идет о тех школах, где больше всего проблем с поиском учителей. Возможно, это будут надбавки к зарплатам. Эту тему мы начнем обсуждать в понедельник", – заверил Яшин.

Таллинн увеличит дополнительное финансирование зарплат учителей. "До сих пор Таллинн себя позиционировал так, что повышать зарплаты учителям должно правительство. Между тем другие самоуправления вокруг Таллинна уже начали поддерживать зарплаты учителей из своих финансов. Скорее всего, увеличение зарплат будет не всем учителям, включая детские сады, а нацелено на те предметы, где у нас меньше всего преподавателей, а также школы, переходящие на эстонский язык обучения", – пояснил он.

В воскресенье, 14 апреля, на внеочередном заседании гособрания мэром Таллинна был избран Евгений Осиновский (СДП) и восемь вице-мэров из Партии реформ, Социал-демократической партии, Isamaa и Eesti 200, которые сформировали новую столичную коалицию.