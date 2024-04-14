Пассажиропоток на железной дороге вырос

"Количество пассажиров, следующих в западном направлении, продолжает расти благодаря плотному расписанию и высокоскоростным поездам в часы пик в будние дни, - сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. - Количество пассажиров западного направления в марте выросло на 9% по сравнению с годом ранее. В целом за первый квартал текущего года количество пассажиров на этом направлении выросло на целых 13% по сравнению с прошлым годом".

Если в целом в Эстонии количество пассажиров поездов продолжает расти, то на направлении Таллинн - Тарту - Валга/Койдула оно снизилось из-за введенных со 2 января временных ограничений скорости для пассажирских поездов. "Количество пассажиров на этом маршруте в марте было на 7% меньше, чем годом ранее, а в первом квартале - на 5% меньше", - сказал Мяэ.

На восточном направлении временные ограничения скорости, вступившие в силу 2 января, привели к увеличению времени в пути, которое варьируется от линии к линии. Например, время в пути на линии Таллинн – Тарту увеличилось на 2-9 минут в зависимости от отправления по сравнению с действующим в 2023 году расписанием, на линии Таллинн – Нарва - на 9-15 минут, время в пути на линии Таллинн - Аэгвийду осталось прежним.

"В конце 2023 года владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee выявил 39 переездов повышенного риска в восточном направлении, где для обеспечения безопасности для пассажирских поездов установлены временные ограничения скорости, действующие до конца июня", - пояснил Мяэ.

С начала 2024 года (с января по март) пассажиропоток Elron составил более 1,89 млн пассажиров, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (1,78 млн пассажиров). Рекордное количество пассажиров за первые месяцы года было зафиксировано 28 марта (28 566 человек). В марте самыми популярными маршрутами были Таллинн-Палдиски (103 000 пассажиров), Таллинн-Турба (101 000 пассажиров) и Таллинн-Аэгвийду (83 000 пассажиров).