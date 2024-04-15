На этой неделе полиция будет чаще проверять скоростной режим на проблемных участках дорог

В этом году на странице www.liiklustalgud.ee было отмечено 2400 мест, где водители нарушают скоростной режим. Половина из них - это отметки в разных местах уезда Харьюмаа, 531 - в Тартумаа и Пярнумаа и 114 мест - в Ида-Вирумаа.

Как и в прошлом году в Таллинне самыми проблемными местами оказались Пярнуской шоссе, улица Таммсааре и улица Раннамыйза. В Тарту больше всего торопящихся водителей замечено на улицах Тяхе и Туру, в Пярну на улице Арукасе, а в Нарве - на улице Солдина.

Подполковник полиции Сирле Лойго с радостью отметила, что люди уже в восьмой раз активно принимают участие в толоке и сообщают полиции о нарушающих скоростной режим водителях.

- Вызывает беспокойство, что довольно много сообщений приходит о тех местах, где рядом расположены школы и детские сады. На эти районы полиция обязательно обратит особое внимание в ходе толоки. В утренние часы-пик родители, которые спешат доставить ребенка в школу, не должны подвергать опасности других школьников, - заметила Лойго.

Дорожная толока пройдет с 15 по 21 апреля. Полиция приглашает всех заинтересованных людей следить в течение этой недели за обновлениями на странице www.liiklustalgud.ee. Информация о проверенных местах и выявленных нарушениях будет обновляться регулярно.