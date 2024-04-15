В Нарве и Кохтла-Ярве состоятся Студенческие дни

С 16 по 18 апреля Вирумааский колледж познакомит со студенческой жизнью и проведет спортивные соревнования.

17 апреля перед Кохтла-Ярвеской средней школой пройдет ярмарка, где все желающие смогут узнать о программах высших учебных заведений Ида-Вирумаа и напрямую задать вопросы их представителям. После этого состоятся панельные дискуссии в Вирумааском колледже TalTech.

На следующий день пройдет спортивная программа "ленивого студента", в которой без специальной подготовки смогут принять участие все желающие.

В Нарвском колледже состоятся мастер-классы, а для желающих также будет организована экскурсия на Кренгольмскую мануфактуру.

Подробнее о программе мероприятия можно узнать здесь.