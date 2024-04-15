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В Нарве и Кохтла-Ярве состоятся Студенческие дни

Северное побережье «Северное побережье»
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Студенческие дни в Ида-Вирумаа.
Студенческие дни в Ида-Вирумаа. Фото: Kaja Karo

Мероприятие проводится студентами Нарвского колледжа Тартуского университета и Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета уже во второй раз.

С 16 по 18 апреля Вирумааский колледж познакомит со студенческой жизнью и проведет спортивные соревнования.

17 апреля перед Кохтла-Ярвеской средней школой пройдет ярмарка, где все желающие смогут узнать о программах высших учебных заведений Ида-Вирумаа и напрямую задать вопросы их представителям. После этого состоятся панельные дискуссии в Вирумааском колледже TalTech. 

На следующий день пройдет спортивная программа "ленивого студента", в которой без специальной подготовки смогут принять участие все желающие.

В Нарвском колледже состоятся мастер-классы, а для желающих также будет организована экскурсия на Кренгольмскую мануфактуру.

Подробнее о программе мероприятия можно узнать здесь.

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