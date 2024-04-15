Ежегодная ярмарка вакансий состоится уже на этой неделе и пройдет в электронной среде

Эстонская касса по безработице уже несколько лет проводит в апреле Ярмарку труда и вакансий для соискателей работы, лиц, меняющих профессию, и работодателей.

Первая ярмарка вакансий Кассы по безработице прошла в Таллиннской национальной библиотеке в 2012 году. После этого их начали проводить во всех уездах. В 2019 году также была создана возможность онлайн-ярмарки для тех людей, которые не могут приехать на место, но интересуются рынком труда и обучением. Из-за коронакризиса вся Ярмарка труда и вакансий "переехала" в интернет.

В этот раз на ярмарке работу предлагают 120 компаний. В прошлом году работодателей было 200, а это значит, что их привлечение стало сложнее. "Подбор персонала ведется осторожно, но это означает, что соискатели должны быть быстрыми и активными", - говорится в сообщении Кассы безработицы.

На ярмарке будут представлен работодатели во всех сферах - от простых вакансий до государственных учреждений. Кроме того, довольно много предложений в сферах образования и услуг. В ярмарке участвуют Swedbank, Orkla, PRIA, замок Лайтсе, Pokumaa, SOL, PÖFF. На этот раз на ярмарке также будут присутствовать несколько работодателей с предложениями стажировок. Отдельно представлены возможности поиска работы для молодых людей.