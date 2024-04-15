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Ежегодная ярмарка вакансий состоится уже на этой неделе и пройдет в электронной среде

Северное побережье
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Фото: Ilja Smirnov

Ярмарка труда и вакансий Кассы по безработице пройдет 16-19 апреля на сайте www.toomess.ee.

Эстонская касса по безработице уже несколько лет проводит в апреле Ярмарку труда и вакансий для соискателей работы, лиц, меняющих профессию, и работодателей.

Первая ярмарка вакансий Кассы по безработице прошла в Таллиннской национальной библиотеке в 2012 году. После этого их начали проводить во всех уездах. В 2019 году также была создана возможность онлайн-ярмарки для тех людей, которые не могут приехать на место, но интересуются рынком труда и обучением. Из-за коронакризиса вся Ярмарка труда и вакансий "переехала" в интернет.

В этот раз на ярмарке работу предлагают 120 компаний. В прошлом году работодателей было 200, а это значит, что их привлечение стало сложнее. "Подбор персонала ведется осторожно, но это означает, что соискатели должны быть быстрыми и активными", - говорится в сообщении Кассы безработицы.

На ярмарке будут представлен работодатели во всех сферах - от простых вакансий до государственных учреждений. Кроме того, довольно много предложений в сферах образования и услуг. В ярмарке участвуют Swedbank, Orkla, PRIA, замок Лайтсе, Pokumaa, SOL, PÖFF. На этот раз на ярмарке также будут присутствовать несколько работодателей с предложениями стажировок. Отдельно представлены возможности поиска работы для молодых людей.

Касса по безработице предлагает возможность участвовать в индивидуальных карьерных консультациях и семинарах. Соискателям работы будет предложена возможность ознакомиться со школами и учебными программами, подготовиться к собеседованию с помощью искусственного интеллекта, найти предложения о работе и стажировках, пообщаться с работодателями.

18 апреля в рамках ярмарки пройдет карьерная конференция под названием "Сегодняшние решения создают успех завтра" и будет посвящена дискуссиям о том, как обеспечить рост экономики. Все желающие могут послушать конференцию на сайте ярмарки. На конференции представители и работодатели из разных сфер поделятся своими мыслями о рынке труда.

Количество людей, посещающих ярмарку, с годами увеличилось: в прошлом году виртуальную ярмарку посетили около 30 000 человек, а годом ранее - более 25 000.

Ярмарка пройдет на сайте www.toomess.ee. Все мероприятия бесплатны. 

Предварительная регистрация требуется только в связи с ограниченным количеством мест для следующих мероприятий:

  • участие в мастер-классах;
  • консультация по карьере;
  • подготовка к собеседованию в учебном заведении или интервью по трудоустройству;
  • пересмотр ваших документов для трудоустройства.
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